I ragazzi di Capeside hanno perso il loro amico sognatore e l’abbiamo perso un po’ anche noi | con la morte di James Van Der Beek se ne va un pezzo dell’adolescenza dei Millennials

La notizia della morte di James Van Der Beek ha colpito molti fan e vecchi amici. L’attore, diventato famoso per aver interpretato Dawson in “Dawson’s Creek”, aveva 48 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto nella generazione degli adolescenti degli anni 2000, che lo hanno cresciuto con le sue storie e il suo sognare.

I ragazzi di Capeside hanno perso il loro amico sognatore. James Van Der Beek, l’attore che ha interpretato Dawson Leery in “ Dawson’s Creek ”, è morto all’età di 48 anni. Lo ha reso noto il sito TMZ, poco prima che la moglie Kimberly confermasse la notizia sui social. Non è stata specificata la causa del decesso, ma Van Der Beek era da tempo malato di cancro. Con lui se ne va un pezzo dell’adolescenza dei Millennials, che tra il 1998 e il 2003, per sei stagioni, hanno seguito le vicende sentimentali e familiari del quartetto cresciuto nella fittizia cittadina balneare del Massachusetts. Il successo con “Dawson’s Creek”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’attore James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro.

La moglie di James Van Der Beek, Kimberly Brook, ha fatto un appello dopo la morte dell’attore.

È finita un’epoca. La scomparsa di James Van Der Beek, a soli 48 anni, non è una notizia qualunque che scorre tra le altre. È uno di quei colpi che ti riportano indietro nel tempo, a quando bastava una serie TV per sentirsi capiti, a quando le emozioni erano to - facebook.com facebook

"Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia" ha scritto la famiglia su Instagram. Numerose star hanno voluto rendergli omaggio. x.com