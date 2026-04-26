Foto di Chernobyl 40 anni dopo

Quaranta anni dopo l'incidente, l'area intorno alla centrale nucleare appare in gran parte abbandonata, con la vegetazione che si è ripresa i spazi un tempo occupati. Le strutture sono invecchiate e alcuni edifici risultano in rovina, mentre la natura si è progressivamente insediata in modo selvaggio. La zona, chiusa al pubblico, rappresenta ancora oggi un luogo di grande interesse per studiosi e appassionati di storia e ambiente.

Nell'area attorno alla centrale nucleare quasi tutto è rimasto fermo, popolato solo da vegetazione, animali e qualche turista La storia del disastro nucleare di Chernobyl, il 26 aprile di quarant’anni fa, è anche la storia dei 162 centri abitati che dovettero essere evacuati a causa dell’elevato livello di radiazioni in buona parte dell’Ucraina del nord. A Pripyat, la città più vicina alla centrale, un tempo vivevano più di 45mila persone, di cui oggi restano solo le tracce: palazzi residenziali abbandonati e banchi di scuola vuoti, edifici pubblici ormai malconci e giostre ferme dal 1986. Oggi i 162 posti che vennero progressivamente...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Foto di Chernobyl, 40 anni dopo Animali mutanti filmati a Chernobyl Notizie correlate Leggi anche: Chernobyl, 40 anni dopo. Allarme sarcofago dopo attacchi russi Chernobyl, cosa resta 40 anni dopo il disastro nucleareCi sono date che non passano, e restano lì a contemplarti da lontano, come delle crepe sottili nel muro della memoria. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 40 anni fa, Chernobyl. Una scoria mai finita; Chernobyl 40 anni dopo, Legambiente rilancia: No al nucleare, sì alle rinnovabili; Dentro la comunità che vive all'ombra di Chernobyl a 40 anni dal disastro nucleare; Chernobyl 40 anni dopo, in Umbria i bambini 'non guarivano, ma stavano meglio'. Chernobyl, cosa resta 40 anni dopo il disastro nucleareUna veduta aerea della centrale nucleare di Chernobyl mostra i danni causati dall'esplosione e ... msn.com Ucraina, i 'liquidatori' di Chernobyl tornano 40 anni dopo il disastroLiquidatori in posa per una foto vicino alla centrale nucleare di Chernobyl ... msn.com Sono nata nel 1986, l’anno del disastro di Chernobyl. Per questo, inaugurare stamattina la mostra “Chernobyl 40 anni dopo” con le fotografie di Pierpaolo Mittica nella nostra Sala Loggia non è stato per me solo un atto istituzionale, ma un momento di profond - facebook.com facebook