Foto di Chernobyl 40 anni dopo

Da ilpost.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quaranta anni dopo l'incidente, l'area intorno alla centrale nucleare appare in gran parte abbandonata, con la vegetazione che si è ripresa i spazi un tempo occupati. Le strutture sono invecchiate e alcuni edifici risultano in rovina, mentre la natura si è progressivamente insediata in modo selvaggio. La zona, chiusa al pubblico, rappresenta ancora oggi un luogo di grande interesse per studiosi e appassionati di storia e ambiente.

Nell'area attorno alla centrale nucleare quasi tutto è rimasto fermo, popolato solo da vegetazione, animali e qualche turista La storia del disastro nucleare di Chernobyl, il 26 aprile di quarant’anni fa, è anche la storia dei 162 centri abitati che dovettero essere evacuati a causa dell’elevato livello di radiazioni in buona parte dell’Ucraina del nord. A Pripyat, la città più vicina alla centrale, un tempo vivevano più di 45mila persone, di cui oggi restano solo le tracce: palazzi residenziali abbandonati e banchi di scuola vuoti, edifici pubblici ormai malconci e giostre ferme dal 1986. Oggi i 162 posti che vennero progressivamente...🔗 Leggi su Ilpost.it

foto di chernobyl 40 anni dopo
© Ilpost.it - Foto di Chernobyl, 40 anni dopo

Animali mutanti filmati a Chernobyl

Video Animali mutanti filmati a Chernobyl

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