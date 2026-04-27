Gli abortisti vogliono impedirci di pregare

A Bari, circa dieci persone si sono radunate davanti a una clinica per recitare il rosario. Secondo un articolo di un quotidiano locale, questa iniziativa ha causato disagio tra alcune donne che frequentano la struttura, che avrebbero espresso timori di possibili aggressioni in futuro. La presenza dei manifestanti ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune donne che si sarebbero sentite disturbate dal momento di preghiera pubblico.

Il femminismo misandrico odia la nascita, la vita, odia la gravidanza, odia le donne e la potenza ancestrale del loro diventare madri, odia il bambino, odia chi lo difende, odia l’amore tra un uomo e una donna, che avvelena con eterno vittimismo e criminalizzazione degli uomini della civiltà occidentale cristiana, l’unica dove la donna possa vivere in pace, salvo poi precipitarsi appena possibile a inondare di affetto stupratori di Hamas e impiccatori di donne della Repubblica islamica dell’Iran. Chiunque cerchi di difendere la vita dei bambini che le donne fanno smembrare da vivi nel loro ventre, a spese della comunità, per il femminismo misandrico è un carnefice non solo della delicata anima della donna che abortisce, ma della delicatissima anima di tutte le donne, angeliche vittime di ogni sopruso.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gli abortisti vogliono impedirci di pregare Notizie correlate "I fasciocomunisti vogliono impedirci di parlare di pace"Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, vicesegretario della Lega e braccio destro di Salvini. Meloni furiosa per la sentenza su Carola Rackete, il nuovo attacco ai giudici: «Vogliono impedirci di far rispettare le leggi» – Il videoGiorgia Meloni torna ad attaccare frontalmente i giudici, questa volta per la decisione del tribunale di Palermo sul caso della nave capitanata da...