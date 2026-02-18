Meloni furiosa per la sentenza su Carola Rackete il nuovo attacco ai giudici | Vogliono impedirci di far rispettare le leggi – Il video

Giorgia Meloni si infuria dopo la sentenza di Palermo che ha condannato la comandante Carola Rackete. La premier accusa i giudici di ostacolare il rispetto delle leggi, definendo la decisione un attacco diretto al governo. Meloni sostiene che questa sentenza complica il controllo delle frontiere e mette a rischio la sicurezza nazionale. La sua reazione si unisce alle accuse di politicizzazione del sistema giudiziario. La polemica si accende mentre si discute di come gestire le operazioni delle ONG nel Mediterraneo. La situazione resta tesa e ancora da chiarire.

Giorgia Meloni torna ad attaccare frontalmente i giudici, questa volta per la decisione del tribunale di Palermo sul caso della nave capitanata da Carola Rackete. I giudici siciliani nelle scorse ore hanno condannato lo Stato italiano a risarcire la ong Sea Watch per circa 76mila euro per il fermo ritenuto illegittimo della nave Sea Watch 3 nell'estate del 2019. Una sentenza che lascia «letteralmente senza parole», replica a sera Giorgia Meloni in un video postato sui social. Lo stesso strumento usato appena 24 ore fa per comunicare il suo sgomento su un'altra decisione di un tribunale, quella di negare il trasferimento in Albania e l' espulsione di un migrante irregolare con alle spalle 23 condanne e di intimare al ministero dell'Interno di risarcire il cittadino algerino con 700 euro. Blocco alla Seawatch di Carola Rackete: «L'Ong va risarcita con 76 mila euro». Meloni: «Decisione dei giudici lascia senza parole». La Corte ha stabilito che l'ONG Sea Watch deve ricevere 76 mila euro di risarcimento, perché ha svolto il suo compito di salvataggio in mare. Il fermo alla Seawatch di Carola Rackete, i giudici di Palermo: "La ong va risarcita con 76 mila euro". Il tribunale di Palermo ha stabilito che la nave Sea-Watch 3, fermata nel giugno 2019 a Lampedusa, ha subito un danno patrimoniale. Meloni furiosa coi giudici: «Impediscono l'espulsione di un clandestino con 23 condanne e ci chiedono pure i danni» – Il video. La premier torna a tuonare sui social contro la «magistratura politicizzata» che impedirebbe ogni azione del governo contro l'immigrazione irregolare.