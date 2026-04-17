i fasciocomunisti vogliono impedirci di parlare di pace

Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario della Lega, ha dichiarato che i fasciocomunisti cercano di impedire la discussione sulla pace. Durigon, 55 anni, ha ricoperto ruoli nei governi Conte 1, Draghi e attualmente nel governo Meloni. La sua posizione si inserisce in un contesto di tensione politica, con accuse rivolte a un gruppo politico di voler bloccare il dibattito sul tema della pace.

Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, vicesegretario della Lega e braccio destro di Salvini. 55 anni, ha fatto parte dei governi Conte 1 e poi Draghi e ora del governo Meloni. Onorevole Duringon, la sinistra vorrebbe impedirvi di manifestare domani a Milano. Non solo si sono mossi gli anarchici e i centri sociali, e i proPal, ma anche il Pd. Come se lo spiega? «Vogliono metterci il bavaglio. Vorrebbero che fosse proibita la nostra manifestazione. E per ostacolarla hanno promosso a Milano delle manifestazioni contro di noi». Ce ne sarà anche una a favore dei migranti e dei palestinesi. Dichiaratamente contro Salvini. Osanneranno Hannoun e Hamas e si contrapporranno alla vostra manifestazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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