Giustizia Bicchielli FI | Buon lavoro al nuovo procuratore di Salerno Raffaele Cantone

Il nuovo procuratore di Salerno ha preso ufficialmente servizio, sostituendo il suo predecessore alla guida dell’ufficio giudiziario. La nomina è stata annunciata e si è svolta nei giorni scorsi, con la cerimonia di insediamento ufficiale. La nomina è stata confermata dalle autorità competenti e il procuratore ha iniziato a operare nel suo nuovo incarico. La notizia è stata accolta con attenzione dalle istituzioni locali e dagli operatori del settore.

“L’insediamento del procuratore Raffaele Cantone alla guida della Procura di Salerno rappresenta una notizia di grande importanza per il nostro territorio. Si tratta di una personalità di alto profilo, con una solida esperienza nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, che potrà.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Raffaele Cantone è il nuovo procuratore di SalernoIl plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Raffaele Cantone nuovo procuratore della Repubblica di Salerno. Raffaele Cantone sarà il nuovo procuratore di SalernoIl plenum del Csm ha nominato Raffaele Cantone come nuovo procuratore presso il tribunale di Salerno. Altri aggiornamenti Cantone, riforma non inciderà sui tanti problemi della giustiziaI giudici assolvono in quasi il 50% dei casi i soggetti per i quali i pm avevano chiesto il processo, a dimostrazione di quanto sia irrilevante l'essere colleghi!: Raffaele Cantone ha ribadito la ... ansa.it Giustizia: Nevi (Fi), 'riforma di buon senso che rende sistema più giusto e trasparente'Roma, 31 ott. (Adnkronos) - L’approvazione definitiva della riforma della giustizia segna un passaggio storico, utile prima di tutto ai cittadini italiani. Questa riforma mette fine a una commistione ... lagazzettadelmezzogiorno.it