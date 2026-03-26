Il Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso di assegnare a Raffaele Cantone l’incarico di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno. La nomina è stata ufficializzata dal plenum del Csm, che ha approvato la sua designazione. Cantone assume così il ruolo di capo dell’ufficio giudiziario in una delle città della regione.

Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Raffaele Cantone nuovo procuratore della Repubblica di Salerno. La decisione è arrivata ad amplissima maggioranza, con quattro astensioni: il togato Andrea Mirenda e i laici Daniela Bianchini, Isabella Bertolini e Claudia Eccher. Cantone succede a Giuseppe Borrelli, recentemente nominato procuratore a Reggio Calabria. Magistrato dal 1991, Cantone è stato pubblico ministero anticamorra a Napoli, distinguendosi nelle indagini contro il clan dei Casalesi. Proprio per le minacce ricevute durante quelle attività, è stato anche posto sotto scorta. Nel 2014 è stato nominato presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), incarico mantenuto fino al 2019. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Raffaele Cantone è il nuovo procuratore di Salerno

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