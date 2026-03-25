Raffaele Cantone sarà il nuovo procuratore di Salerno

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha deciso di assegnare a Raffaele Cantone la posizione di procuratore presso il tribunale di Salerno. La nomina è stata comunicata in seguito alla riunione del consiglio. Cantone sostituirà il precedente titolare dell’incarico, che ha terminato il suo mandato. La nomina diventa effettiva immediatamente.

Il plenum del Csm ha nominato Raffaele Cantone come nuovo procuratore presso il tribunale di Salerno. Ad astenersi sulla nomina sono stati il consigliere togato Andrea Mirenda e i laici Daniela Bianchini, Isabella Bertolini e Claudia Eccher. Maurizio Cardea sarà invece nuovo procuratore aggiunto del tribunale di Salerno mentre Giancarlo Novelli sarà nuovo aggiunto del tribunale di Napoli. Al tribunale di Nocera Inferiore il nuovo procuratore della Repubblica sarà invece Luigi Alberto Cannavale. Ieri in Campania: controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, 18 non. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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