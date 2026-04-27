giustizia avvia verifiche su caso minetti i primi esiti entro 24 ore

Il ministero della Giustizia ha iniziato le verifiche sul caso riguardante la concessione della grazia a Nicole Minetti, richieste dal Quirinale. Le autorità stanno esaminando i documenti e le pratiche relative alla decisione. Un primo riscontro potrebbe essere comunicato entro le prossime 24 ore. La procedura si inserisce nel procedimento di accertamento avviato per verificare eventuali irregolarità.

Il ministero della Giustizia ha avviato le verifiche richieste dal Quirinale in riferimento alle concessione della grazia a Nicole Minetti e un'eventuale primo esito potrebbe arrivare entro le 24 ore. A quanto si apprende, gli uffici di via Arenula stanno effettuando gli opportuni accertamenti con la procura generale della Corte di Appello di Milano da cui è arrivato il parere favorevole, non vincolante. Parere firmato da sostituto Gaetano Brusa, già presidente del tribunale di Sorveglianza di Genova.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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