Udienza Generale 18 febbraio 2026 Papa Leone XIV | la Chiesa è segno vivo della nostra unione con Dio

Il Papa Leone XIV ha spiegato oggi durante l’Udienza Generale che la Chiesa rappresenta un collegamento reale tra Dio e le persone, sottolineando come questa funzione si rifletta anche nelle azioni quotidiane della comunità cristiana. Ha aggiunto che la Chiesa non è solo un edificio, ma un segno concreto di unità tra il divino e il mondo, evidenziando come i fedeli possano sentirsi parte di questa connessione attraverso i sacramenti e le celebrazioni.

Papa Leone XIV all'Udienza Generale di oggi ricorda che la Chiesa è sacramento, quindi segno e strumento dell'intima unione con Dio e con tutto il genere umano. La sua riflessione ha preso inizio partendo dalla Lettera di san Paolo ai Colossesi e prosegue il ciclo di catechesi di approfondimento sul Concilio Vaticano II. Questa mattina il papa Leone si è soffermato sulla costituzione dogmatica Lumen gentium. Dove trae origine la Chiesa? Per rispondere a questo interrogativo attingendo dalle Lettere di San Paolo il documento conciliare ha usato il termine "mistero" per indicare una realtà che prima era nascosta e poi è stata rivelata.

