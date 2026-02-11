Udienza Generale 11 febbraio 2026 Papa Leone XIV | conoscere Cristo attraverso la Bibbia per un intimo dialogo con Dio

Papa Leone XIV ha incontrato i fedeli nell’ultima udienza generale e ha spiegato perché è importante conoscere Cristo leggendo la Bibbia. Secondo il Papa, solo così si può creare un vero rapporto di intimo dialogo con Dio. Ha invitato tutti a dedicare più tempo alla Sacra Scrittura, per scoprire meglio il messaggio di Gesù e rafforzare la fede personale.

Papa Leone XIV all'Udienza Generale di oggi ha spiegato la necessità di conoscere Cristo attraverso la Sacra Scrittura per poter instaurare un rapporto di intimo dialogo con Dio. "Sotto l'ispirazione dello Spirito Santo la Bibbia è nata dal popolo di Dio e al popolo di Dio è destinata" dice il papa. Ha affermato che la Chiesa non smette mai di riflettere sul valore delle Sacre Scritture e che dopo il Concilio un momento molto importante al riguardo è stata l'Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi che si è svolta nel 2008 sul tema "La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa".

