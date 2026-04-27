Al termine della partita, l’allenatore ha commentato con chiarezza e un tocco di emozione quanto successo durante il match. Ha espresso il suo pensiero sul campionato e sulla prestazione della squadra, evidenziando aspetti tecnici e tattici. Dopo aver assistito ai novanta minuti, ha dato una valutazione complessiva della gara, senza nascondere le sue sensazioni di fronte ai risultati ottenuti.

Al termine della gara, mister Giuliodori analizza con lucidità e un pizzico di emozione quanto visto in campo. "Ci tenevamo a far bene – esordisce l’allenatore – per i nostri tifosi, per la società e per noi stessi. Sappiamo quanto sia stata lunga e difficile questa annata e volevamo chiudere nel migliore dei modi. Ci siamo riusciti, offrendo una prova seria e concreta". Il tecnico si sofferma poi anche sull’aspetto emotivo della sfida: "Per me è stata una giornata particolare, vissuta con sensazioni un po’ strane. Partite così non sono mai semplici da gestire. Dispiace sinceramente per il Castelfidardo, perché so cosa stanno provando, ma era giusto giocare la nostra partita fino in fondo, per rispetto nostro, degli avversari e dell’intero campionato".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giuliodori: "Giusto onorare il campionato"

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