Giulia De Lellis e Tony Effe hanno partecipato insieme al battesimo della loro figlia. Durante l'evento, la influencer ha indossato un vestito che ha attirato l’attenzione di molti. La cerimonia si è svolta in una chiesa e ha visto la presenza di alcune persone vicine alla coppia. La giornata è stata documentata sui social network, suscitando commenti tra i follower.

Una giornata speciale per Giulia De Lellis e Tony Effe. La coppia ha celebrato il Battesimo della loro figlia Priscilla sabato 25 aprile a Roma, scegliendo una delle chiese più simboliche della Capitale: la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, luogo che ospita anche importanti cerimonie ufficiali della Repubblica Italiana. La bambina, nata l’8 ottobre 2025, porta quattro nomi: Priscilla Nella Lucilla Marie. È stato proprio il rapper a condividere il momento su Instagram con un carosello di immagini accompagnato soltanto da quei quattro nomi, trasformati in una dedica silenziosa ma eloquente. Immediata la risposta dell’influencer e imprenditrice, che sotto il post ha scritto: “Amori della mia vita immensi”, confermando il clima di grande emozione che ha accompagnato la giornata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia De Lellis, il vestito per il Battesimo della figlia Priscilla fa discutere

Notizie correlate

Tony Effe e Giulia De Lellis, il battesimo della figlia Priscilla a Roma: torta a tre piani e benedizione papaleLa bambina, nata l’8 ottobre 2025, ha quattro nomi - Priscilla Nella Lucilla Marie - che sono anche le uniche parole che compaiono nella caption del...

Tony Effe e Giulia De Lellis, il battesimo di Priscilla con la benedizione di Papa LeoneTony Effe pubblica sui social le foto del battesimo della figlia avuta con Giulia De Lellis.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Giulia De Lellis, no alle foto di Priscilla online: Otto anni fa ero ingenua, oggi ho paura; Giulia De Lellis: Tony Effe? Ne sono più innamorata in versione papà. Da quando è nata Priscilla, non mi immagino più la mia vita senza di lui; Giulia De Lellis, il matrimonio inganno con Tony Effe. Diletta Leotta: Io l’ho fatto; La volta buona 2025/26 - Giulia De Lellis: Un altro figlio con Tony Effe? Io sogno le nozze - 23/04/2026 - Video.

Giulia De Lellis, il vestito per il Battesimo della figlia Priscilla fa discutereGiulia De Lellis e Tony Effe battezzano la figlia Priscilla a Roma: benedizione di Papa Leone XIV e look che fa discutere i social ... dilei.it

Tony Effe e Giulia De Lellis, il battesimo della figlia Priscilla a Roma: torta a tre piani e benedizione papaleLa cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, poi la festa in città: tra i dettagli anche la pergamena firmata da Papa Leone XIV ... vanityfair.it

Tony Effe e Giulia De Lellis hanno celebrato il battesimo della piccola Priscilla Tra gli elementi che hanno catturato l’attenzione c’è anche un particolare significativo: la benedizione apostolica di Papa Leone - facebook.com facebook