Un uomo ricercato da tre anni, che si nascondeva usando una falsa identità, è stato arrestato nel pomeriggio di sabato durante un controllo stradale a Giugliano. Il fermo è avvenuto a un posto di blocco dei carabinieri, che hanno identificato e tratto in arresto il soggetto, che risultava irreperibile da tempo. La sua cattura segue un'indagine che aveva portato all'emissione di un ordine di custodia cautelare.

Era irreperibile da tre anni e viveva sotto falsa identità, ma è stato fermato nel pomeriggio di sabato durante un controllo stradale di routine. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato Vincenzo Nettuno, 51 anni, ricercato dal 2023 per traffico internazionale di stupefacenti. L’uomo è stato bloccato mentre era alla guida di un’auto. Alla richiesta dei documenti ha fornito generalità false, dichiarando di non avere con sé la patente. Un comportamento che ha insospettito i militari, insospettiti anche dall’atteggiamento nervoso e dalle risposte evasive. È quindi scattata la perquisizione personale e del veicolo. Tra gli effetti...🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, preso il narcos Vincenzo Netturno: incastrato a un posto di blocco dei carabinieri

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