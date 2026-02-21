Investono i carabinieri a un posto di blocco e fuggono | inseguiti e arrestati

Due uomini sono stati fermati dai carabinieri a Como, ma hanno deciso di accelerare e tentare la fuga. Durante il tentativo, hanno percorso contromano e lasciato dietro di sé una lunga scia di polvere e rumore. Dopo un inseguimento durato diversi minuti, sono stati bloccati e portati in caserma. La polizia ha sequestrato alcune armi trovate nella loro vettura. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei due sospetti.

Como, 21 febbraio 2026 – Sono stati fermati per un controllo stradale, hanno tentato di fuggire, ma sono stati inseguiti, fermati e arrestati. Si tratta di due uomini di 48 e 58 anni ed una donna di 36 anni, tutti di origine peruviana, irregolari sul territorio nazionale. Il controllo stradale e la fuga. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, in provincia di Como. Erano circa le 13.30, quando quattro persone a bordo di un suv, successivamente risultato a noleggio, che stavano percorrendo la Sp Lomazzo-Bizzarone sono stati notati da una pattuglia della sezione radiomobile del Nor della compagnia carabinieri di Como, che ha intimato loro l'alt. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Fermati al posto di blocco, in auto i proventi della truffa del falso carabinieri: arrestatiI carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno arrestato due uomini di Napoli, di 54 e 22 anni, perché avevano tentato di svaligiare un’anziana di 82 anni a Montevarchi usando la tecnica dei falsi carabinieri.

Posto di blocco. Lasciano l’auto fuggono a piediQuesta mattina una vettura ha tentato di sfuggire a un posto di blocco della Locale.

