Investono i carabinieri a un posto di blocco e fuggono | inseguiti e arrestati
Due uomini sono stati fermati dai carabinieri a Como, ma hanno deciso di accelerare e tentare la fuga. Durante il tentativo, hanno percorso contromano e lasciato dietro di sé una lunga scia di polvere e rumore. Dopo un inseguimento durato diversi minuti, sono stati bloccati e portati in caserma. La polizia ha sequestrato alcune armi trovate nella loro vettura. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei due sospetti.
Como, 21 febbraio 2026 – Sono stati fermati per un controllo stradale, hanno tentato di fuggire, ma sono stati inseguiti, fermati e arrestati. Si tratta di due uomini di 48 e 58 anni ed una donna di 36 anni, tutti di origine peruviana, irregolari sul territorio nazionale. Il controllo stradale e la fuga. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, in provincia di Como. Erano circa le 13.30, quando quattro persone a bordo di un suv, successivamente risultato a noleggio, che stavano percorrendo la Sp Lomazzo-Bizzarone sono stati notati da una pattuglia della sezione radiomobile del Nor della compagnia carabinieri di Como, che ha intimato loro l'alt. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Fermati al posto di blocco, in auto i proventi della truffa del falso carabinieri: arrestatiI carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno arrestato due uomini di Napoli, di 54 e 22 anni, perché avevano tentato di svaligiare un’anziana di 82 anni a Montevarchi usando la tecnica dei falsi carabinieri.
Posto di blocco. Lasciano l’auto fuggono a piediQuesta mattina una vettura ha tentato di sfuggire a un posto di blocco della Locale.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: MINTURNO | Rapinano in sala scomesse e investono un Carabiniere, arrestati due fratelli; Unicredit aderisce al protocollo d’intesa Zes-Abi per agevolare il credito alle imprese che investono nel Mezzogiorno; Napoli, 13enne denunciato: aveva la lama-pennarello a scuola. Il caso a Secondigliano; Rapinano la sala scommesse e investono i carabinieri: arrestati due fratelli.
Montevarchi, arrestati due finti Carabinieri per truffa a un anzianoI due malviventi avevano convinto la vittima che suo figlio avesse investito colpevolmente due persone e che, per evitare conseguenze più gravi, fosse necessario versare del denaro a titolo di risarci ... msn.com
Suo figlio ha investito una persona, deve pagare. Due arresti per la truffa dei finti carabinieriLa truffa ai danni di una persona di 82 anni della provincia di Siena, con la tecnica dei finti Carabinieri ... msn.com
La porta era aperta. La ragazza scendeva le scale di corsa con il crack in mano. E nell'appartamento c'erano 65mila euro nascosti tra le scatole dei vestiti. I carabinieri di Paternò sono entrati in una normale palazzina di via Treviso e hanno trovato - facebook.com facebook