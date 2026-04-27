Giugliano Presentato piano spiaggia | Abbattimento muri che ostacolano vista mare 40% spiagge libere

Nell'aula consiliare di Giugliano è stato presentato il nuovo piano spiagge, che prevede l'abbattimento di alcuni muri per migliorare la visuale sul mare. Il progetto stabilisce inoltre che il 40% delle aree sarà destinato a spiagge libere. Ora il documento è aperto a osservazioni e proposte di modifica da parte dei cittadini e delle associazioni interessate.