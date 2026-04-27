Giugliano Presentato piano spiaggia | Abbattimento muri che ostacolano vista mare 40% spiagge libere
Nell'aula consiliare di Giugliano è stato presentato il nuovo piano spiagge, che prevede l'abbattimento di alcuni muri per migliorare la visuale sul mare. Il progetto stabilisce inoltre che il 40% delle aree sarà destinato a spiagge libere. Ora il documento è aperto a osservazioni e proposte di modifica da parte dei cittadini e delle associazioni interessate.
presentato nell'aula consiliare il piano spiagge che ora può raccogliere osservazioni e modifiche L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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