Salerno pulizia anticipata delle spiagge libere in vista della Pasqua

A Salerno, le autorità hanno deciso di anticipare la pulizia delle spiagge libere in vista delle festività pasquali. L’intervento riguarda le aree che saranno più frequentate, con l’obiettivo di garantire un ambiente pulito e accogliente per i visitatori. I lavori sono già in corso e coinvolgono squadre di operai e volontari che si stanno occupando della rimozione di rifiuti e della manutenzione delle aree.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle imminenti festività pasquali e del previsto afflusso di turisti e cittadini sul litorale, Salerno Pulita ha deciso, anche in seguito ad un confronto con la struttura commissariale, di anticipare il piano di pulizia e sistemazione delle spiagge libere del comune capoluogo. L'iniziativa punta a garantire la piena fruibilità degli arenili già a partire dai prossimi giorni, superando la consueta tabella di marcia stagionale per rispondere prontamente alla "primavera e alla Pasqua anticipata" che interesserà anche il turismo ed il territorio salernitano. Le squadre operative saranno impegnate lungo tutto il litorale — dalla spiaggia di via Ligea, a Santa Teresa fino alla zona orientale — per la rimozione dei detriti spiaggiati: raccolta di legname, canne e rifiuti accumulati dalle mareggiate invernali.