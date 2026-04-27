Giugliano pareggio a Caserta e salvezza conquistata | festa gialloblù

Da puntomagazine.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giugliano ha concluso la stagione nel Girone C di Serie C con un pareggio per 1-1 contro la Casertana. Il risultato ha assicurato la salvezza diretta senza dover disputare i playout. La partita si è giocata in trasferta e ha determinato la permanenza della squadra nella categoria per il prossimo campionato. La stagione si è chiusa con questa qualificazione, senza ulteriori confronti in programma.

Giugliano chiude la stagione senza playout: missione compiuta. Il Giugliano chiude la propria stagione nel Girone C di Serie C con un risultato pesante e decisivo: il pareggio per 1-1 sul campo della Casertana vale infatti la matematica certezza della permanenza in categoria. Una gara combattuta, sbloccata dalle reti di Zammarini e Butic, che ha visto la squadra di mister Di Napoli raggiungere l’obiettivo stagionale proprio all’ultima giornata, coronando un percorso di crescita e solidità. Il punto conquistato allo stadio “Pinto” consente al Giugliano di festeggiare la salvezza diretta, evitando qualsiasi rischio legato alla zona playout e chiudendo così il campionato con il sorriso.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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