Giugliano pareggio a Caserta e salvezza conquistata | festa gialloblù

Il Giugliano ha concluso la stagione nel Girone C di Serie C con un pareggio per 1-1 contro la Casertana. Il risultato ha assicurato la salvezza diretta senza dover disputare i playout. La partita si è giocata in trasferta e ha determinato la permanenza della squadra nella categoria per il prossimo campionato. La stagione si è chiusa con questa qualificazione, senza ulteriori confronti in programma.

Giugliano chiude la stagione senza playout: missione compiuta. Il Giugliano chiude la propria stagione nel Girone C di Serie C con un risultato pesante e decisivo: il pareggio per 1-1 sul campo della Casertana vale infatti la matematica certezza della permanenza in categoria. Una gara combattuta, sbloccata dalle reti di Zammarini e Butic, che ha visto la squadra di mister Di Napoli raggiungere l’obiettivo stagionale proprio all’ultima giornata, coronando un percorso di crescita e solidità. Il punto conquistato allo stadio “Pinto” consente al Giugliano di festeggiare la salvezza diretta, evitando qualsiasi rischio legato alla zona playout e chiudendo così il campionato con il sorriso.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giugliano, pareggio a Caserta e salvezza conquistata: festa gialloblù Notizie correlate Giugliano-Monopoli 2-0, Zammarini e Ogunseye regalano 3 punti preziosi ai gialloblùTempo di lettura: < 1 minutoImportante vittoria del Giugliano che nel turno infrasettimanale supera 2-0 il Monopoli e si porta in una posizione di... Mazara travolge il Terrasini 9-2: salvezza conquistata con un massacroIl Mazara ha conquistato la salvezza in Serie con due giornate d’anticipo sul termine del campionato, travolgendo il Terrasini Mundi con un netto 9-2... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Trapani finisce 2-2, il Giugliano pareggia a Caserta: gli azzurri tornano in serie D; UN PUNTO A CASERTA, GIUGLIANO SALVO SENZA PASSARE DAI PLAYOUT. EROI DI STAGIONE DI NAPOLI E ZAMMARINI; Giugliano, ultima sfida: 90 minuti anti-playout; Casertana vs Giugliano Calcio 1928: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone C 2024-2025. Giugliano, ultima sfida: 90 minuti anti-playoutIl Giugliano si gioca tutto negli ultimi novanta minuti di campionato, al termine di una stagione lunga, complicata e piena di ostacoli che arriva ora al suo momento decisivo. Domani (ore 18) ... ilmattino.it Il Giugliano ora ci crede: obiettivo salvezza direttaÈ tornato rinfrancato e con rinnovato entusiasmo il Giugliano dalla trasferta di Altamura. Il pareggio conquistato in Puglia ha interrotto una lunga serie negativa lontano da casa, fatta ... ilmattino.it https://www.tvcampiflegrei.it/giugliano-in-campania-3-anni-da-fantasma-fermato-durante-un-posto-di-blocco-latitante-del-narcotraffico-internazionale-arrestato-dai-carabinieri/ - facebook.com facebook