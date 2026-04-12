Mazara travolge il Terrasini 9-2 | salvezza conquistata con un massacro

Il Mazara ha ottenuto la salvezza in Serie con due giornate di anticipo, battendo il Terrasini Mundi 9-2 nello scontro disputato al campo Nino Vaccara domenica 12 aprile 2026. La partita ha visto i padroni di casa dominare fin dall’inizio, con un punteggio che si è mantenuto molto avanti nel corso dell’incontro. Il risultato finale ha permesso alla squadra di raggiungere l’obiettivo prefissato con anticipo.

Il Mazara ha conquistato la salvezza in Serie con due giornate d’anticipo sul termine del campionato, travolgendo il Terrasini Mundi con un netto 9-2 disputato al campo Nino Vaccara domenica 12 aprile 2026. Nonostante l’entusiasmo per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, il traguardo sportivo si scontra con una realtà societaria profondamente incrinata, che proietta il club verso un’estate di grandi interrogativi e incertezze gestionali. Una prestazione travolgente al Nino Vaccara. La sfida tra le due squadre è stata caratterizzata da un distacco tecnico quasi totale, con i canarini che hanno dominato ogni frazione di gioco. La scintilla della partita è scoccata già al nono minuto, quando Erbini ha trasformato una punizione calciata da una posizione defilata nel primo gol della giornata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mazara travolge il Terrasini 9-2: salvezza conquistata con un massacro La Jesina accarezza la salvezza. "Vittoria conquistata con il cuore». Osimana anemica, Fabriano arrancaTorna a sorridere la Jesina che non sbaglia lo scontro salvezza contro il Montegranaro. Bayern travolge l’Atalanta: 6-1, un massacro totaleIl Bayern Monaco ha inflitto una sconfitta schiacciante all’Atalanta nel match di Champions League disputatosi a Bergamo il 10 marzo 2026.