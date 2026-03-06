Giugliano-Monopoli 2-0 Zammarini e Ogunseye regalano 3 punti preziosi ai gialloblù

Il Giugliano ha battuto il Monopoli 2-0 nel match infrasettimanale, grazie ai gol di Zammarini e Ogunseye. La vittoria permette ai gialloblù di migliorare la posizione in classifica, approfittando anche delle sconfitte delle squadre concorrenti alla salvezza. La partita si è conclusa con il Giugliano che ha ottenuto tre punti fondamentali per il proseguimento del campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Importante vittoria del Giugliano che nel turno infrasettimanale supera 2-0 il Monopoli e si porta in una posizione di classifica più tranquilla, anche grazie alle concomitanti cadute delle concorrenti alla salvezza. Padroni di casa in vantaggio al 18’ con Zammarini e raddoppio quasi sul gong della gara con Ogunseye. Triplice fischio dopo 10 interminabili minuti di recupero durante i quali viene annullato un gol al Monopoli dopo la revisione al Fvs. Tabellino Giugliano-Monopoli 2-0 Reti: 18’ pt Zammarini (G), 42’ st Ogunseye (G) Giugliano (4-3-3): S. Greco; Marchisano (39’ st D’Avino), Pedro Justiniano, Laezza, Caldore; Cester (1’ st Forciniti), De Rosa, Zammarini; Egharevba (30’ st Volpe), Isaac Prado (30’ st Ogunseye), Baldè (18’ st Vaglica). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giugliano-Monopoli 2-0, Zammarini e Ogunseye regalano 3 punti preziosi ai gialloblù Leggi anche: Calciomercato serie C, prima operazione in vista: Nepi verso il Grifo, Ogunseye al Giugliano Diretta gol Serie A: Pisa Milan 1-2, Loftus-Cheek e Modric regalano tre punti ai rossoneri!Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il... Tutti gli aggiornamenti su Giugliano Monopoli 2 0 Zammarini e.... Temi più discussi: Giugliano, vittoria d’oro: Monopoli battuto 2-0; GIUGLIANO-MONOPOLI 2-0: IL SERVIZIO; Giugliano-Monopoli: 2-0, Zammarini e Ogunseye regalano tre punti d'oro ai tigrotti; ?? Serie C/C: Giugliano-Monopoli 2-0: gli highlights. Giugliano-Monopoli: 2-0, Zammarini e Ogunseye regalano tre punti d'oro ai tigrottiVittoria importante in chiave salvezza per il Giugliano, che supera in casa il Monopoli. I gialloblù du Raffaele Di Napoli, schierati con il ... msn.com Diretta/ Giugliano Monopoli (risultato finale 2-0): Ogunseye trova il modo! (oggi 5 marzo 2026)Diretta Giugliano Monopoli streaming video tv: i campani sperano sempre nella salvezza, mentre i gabbiani sono al settimo posto in classifica. ilsussidiario.net Telesveva. . SERIE C | Giugliano-Monopoli 2-0, Colombo: "Il vero pericolo per noi siamo stati proprio noi stessi. Tante giocate fuori misura" #monopoli #colombo #sport - facebook.com facebook #SerieC gr.C Casarano-Siracusa 1-1 Giugliano-Monopoli 2-0 Latina-Sorrento 2-0 Picerno-Atalanta U23 1-1 Altamura-Foggia 1-0 Audace Cerignola-Trapani 4-2 Benevento-Catania 2-1 Casertana-Salernitana 1-0 Crotone-Cavese 2-0 Potenza-Cosenza 1- x.com