Nell'ultima giornata di campionato, il Giugliano ottiene un pareggio che permette alla squadra di mantenere la categoria. La partita si conclude con un risultato che garantisce la salvezza al club, evitando la retrocessione. La squadra festeggia insieme ai tifosi, mentre si attendono gli sviluppi di questa stagione che si conclude con una conclusione positiva per i biancazzurri. La città si anima per i festeggiamenti dopo la vittoria sfumata in modo decisivo.

Un pareggio che salva i tigrotti all'ultima giornata di campionato. Il Giugliano esce dall’insidiosa trasferta contro la Casertana con un 1-1 che garantisce la permanenza in categoria senza passare sotto le forche caudine dei play-out, complice anche l’andamento favorevole sugli altri campi, in particolare i risultati di Siracusa e Foggia. Una gara vissuta sul filo della tensione fino all’ultimo minuto, ma che alla fine premia una squadra profondamente cambiata rispetto a qualche mese fa. Fondamentale l’impatto dell’allenatore Raffaele Di Napoli, subentrato tre mesi fa e capace di dare nuova struttura, equilibrio e continuità a un gruppo che sembrava destinato a un finale di stagione complicato.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, festa grande in città: la squadra è salva e resta in serie C

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