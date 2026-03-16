VIDEO - La città in festa Rbr regala a Rimini la Coppa Italia Vittoria di squadra con la Esse maiuscola

La squadra di coach Sandro Dell’Agnello ha vinto la Coppa Italia Lnp e sta celebrando il risultato in città. La vittoria è stata ottenuta con un impegno collettivo, come sottolineato dal team durante i festeggiamenti. La città di Rimini si è unita ai festeggiamenti, con i tifosi presenti per condividere la gioia di questa conquista. La squadra ha ricevuto il trofeo e ha mostrato entusiasmo davanti ai propri supporter.

Si tratta del risultato più alto raggiunto nella giovane storia di Rinascita Basket Rimini, il club biancorosso entra nell'albo d'oro della manifestazione dopo il successo nel 2025 della Pallacanestro Cantù E’ tempo di festeggiamenti in casa Dole Rimini. La squadra di coach Sandro Dell’Agnello fa festa dopo la vittoria della Coppa Italia Lnp. Si tratta del risultato più alto raggiunto nella giovane storia di Rinascita Basket Rimini che a inizio stagione aveva già giocato la finale della Supercoppa di Ravenna. Lo scorso anno il club biancorosso era arrivato invece fino alla finale per la promozione in serie A1, poi persa al cospetto della Pallacanestro Cantù. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati La final four di Coppa Italia a Rimini. Rbr può sfruttare il fattore campodi Loriano Zannoni L’idea era balenata in testa già diverse settimane fa e ieri è arrivata anche l’ufficialità della Lega nazionale pallacanestro. Guerri Napoli perde contro Armani Milano, ma è comunque festa: Trapani regala la Coppa ItaliaGuerri Napoli Basketball perde contro Armani Milano 71-77, ma conquista ugualmente la qualificazione alle final eight di Coppa Italia. Approfondimenti e contenuti su Coppa Italia Temi più discussi: Marche capitale del futsal, torna lo spettacolo delle finali di Coppa Italia – VIDEO; Coppa Italia femminile: Roma-Inter 1-1 nell'andata; Coppe Italia femminili 2026, sorteggiati i tabelloni su Sky Sport: il programma completo del maxi evento; Futsal, le finali maschili di Coppa Italia per il secondo anno di fila nelle Marche in cinque città diverse: Ancona, Jesi, Cerreto,... Napoli, il sogno Coppa Italia si spegne ai rigori. Il club ai tifosi: «Ora scendete in campo per la città»Il sogno Coppa Italia del Napoli si interrompe. Dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari, sono stati i calci di rigore a premiare il Como, che ha eliminato gli azzurri dalla competizione. Una ... ilmattino.it Futsal, le finali maschili di Coppa Italia per il secondo anno di fila nelle Marche in cinque città diverse: Ancona, Jesi, Cerreto, PotenzaIl sipario sulla primavera dei maxi eventi del futsal italiano si è alzato nella mattinata di giovedì 12 marzo nel favoloso ... msn.com COPPA ITALIA LNP A2 La Dole batte 77-58 Verona in una gara senza storia da metà terzo quarto in poi. È il primo trofeo della Rinascita Basket Rimini - facebook.com facebook Inizia la Semifinale d'andata di Coppa Italia Forza Nerazzurri x.com