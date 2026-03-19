Sipario nero al cinema Politeama Le fiamme spengono gli applausi

Al cinema Politeama si è verificato un incendio che ha causato danni alle strutture, con porte chiuse e vetri rotti. Le fiamme hanno spento gli applausi e lasciato un silenzio irreale, mentre l’odore di fumo e fuliggine si diffondeva nell’ambiente. La scena è stata delimitata da un nastro bianco e rosso, e le luci sono rimaste spente.

di Tiziana Petrelli Un silenzio irreale. Le luci spente, le porte chiuse, i vetri rotti, un nastro bianco e rosso a delimitare la scena e dentro l’odore acre del fumo e della fuliggine. Poco dopo le 4.30 di ieri mattina i vigili del fuoco di Fano sono intervenuti in via Arco d’Augusto per un incendio sviluppatosi all’interno del cinema Politeama. Il locale era già invaso dal fumo quando è stato individuato il focolaio, circoscritto a una parte interna della struttura dietro il palcoscenico. Le fiamme sono state spente in breve tempo. Presenti anche i carabinieri. A dare l’allarme alcuni passanti, che hanno notato il fumo uscire all’esterno. Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe interessato apparecchiature elettriche, alcuni tendaggi e il pavimento ligneo del palcoscenico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sipario nero al cinema Politeama. Le fiamme spengono gli applausi Articoli correlati Leggi anche: Cinema d’argento, al Politeama appuntamento con "A complete unknown" Gomorra - Le Origini, l'anteprima al The Space Cinema di Napoli: applausi per il prequel della serie dei recordPer l’uscita di “Gomorra - Le Origini” Marco D’amore, Luca Lubrano e tutto il cast della serie, accompagnato dagli attori storici del cult... Tutto quello che riguarda Sipario nero Argomenti discussi: Sipario nero al cinema Politeama. Le fiamme spengono gli applausi; Termina la commedia, escono attori e pubblico poi va a fuoco il teatro Politeama a Fano. Distrutta la quinta e parte del sipario.