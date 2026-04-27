Girone Puglia-Calabria Serie C | Appia Rugby Brindisi a un passo dalla finale play-off

La semifinale dei playoff promozione nel girone Puglia-Calabria della Serie C di rugby si è svolta ieri a Rende, coinvolgendo le squadre Rugby Rende e Appia Rugby Brindisi. La partita si è rivelata difficile, con entrambe le formazioni impegnate in una gara intensa. L’Appia Rugby Brindisi si trova ora molto vicino alla possibilità di raggiungere la finale del torneo.

BRINDISI - La semifinale dei playoff promozione del girone Puglia-Calabria della Serie C di rugby tra Rugby Rende e Appia Rugby Brindisi, giocatasi a Rende ieri domenica 26 aprile, si preannunciava come una sfida ardua, e così è stato. Match segnato dal caldo torrido con il terreno di gioco in.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Vittoria netta in casa: Appia Brindisi batte Rugby Rende 99 a 7 Leggi anche: Appia Rugby corsaro a Santeramo, trionfa nel big-match e si laurea campione del girone Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: CALCIO A 5 ITALIA. Tutti i match del fine settimana. Risultati e classifiche [SEGUI LIVE]; U15: inizio show, 60 gol in otto partite!; Ufficiali i sorteggi della Finale Nazionale di Secondo e Terzo Livello del 16-17 maggio a Coverciano; Promozione girone B Puglia. Oggi 14^ giornata di ritorno [SEGUI LIVE]. Girone Puglia-Calabria Serie C: Appia Rugby Brindisi a un passo dalla finale play-offCon il 43-10 in tasca, l’Appia Rugby si prepara per il match di ritorno a Sant'Elia domenica 3 maggio, dove si deciderà chi sfiderà in finale la vincente tra Trepuzzi e Santeramo ... brindisireport.it La sfida entra nel vivo. Girone dopo girone, si inizia a capire chi si fa sentire davvero. Oggi scendono in campo nuove regioni. E da tutta Italia la voce si alza sempre di più. Scegli la tua regione Si vota con le reazioni Piemonte Toscana Puglia Emil - facebook.com facebook