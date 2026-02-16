Vittoria netta in casa | Appia Brindisi batte Rugby Rende 99 a 7

Il Brindisi ha vinto con un largo punteggio contro il Rugby Rende, causando una sconfitta pesante per gli ospiti. La partita si è giocata domenica 15 febbraio nello stadio di Sant’Elia, dove i padroni di casa hanno messo in campo una prestazione brillante. Fin dall’inizio, il XV guidato da Bonaparte e D'Oria ha imposto il ritmo, segnando numerosi punti e lasciando poco spazio agli avversari.

La gara si mette subito sui binari giusti per i padroni di casa. Nel primo tempo arrivano ben sette mete: quattro firmate da D'Oria, due da Konate e una da Papa Un'altra incredibile prova di forza del XV allenato dal duo Bonaparte- D'Oria che tra le mura amiche del campo di Sant'Elia, ieri domenica 15 febbraio, supera con un netto 99-7 il Rugby Rende, al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine. Ormai non sorprendono più le prestazioni maiuscole dell'Appia Rugby Brindisi, questa volta il computo finale recita 15 mete a 1, a certificare una superiorità tecnica e fisica - che, ad onor del vero, era nei pronostici - ma anche la solidità mentale di un collettivo che ha saputo sopperire alle numerose assenze, reagendo con una prestazione corale di altissimo livello.