Appia Rugby corsaro a Santeramo trionfa nel big-match e si laurea campione del girone

Nona giornata del girone appulo-calabro della Serie C. Il match contro la Rugby Union Santeramo termina con il punteggio di 67-21 in favore dell’Appia Appia Rugby corsaro a Santeramo, trionfa nel big-match della nona giornata del girone appulo-calabro della Serie C di Rugby e si laurea campione del girone con due giornate di anticipo. Prima frazione di assoluto dominio tecnico e tattico dell’Appia Rugby - probabilmente il migliore primo tempo dell’intera stagione - con un gioco fluido, dinamico e spettacolare che ha messo in grande difficoltà la difesa di Santeramo. Dopo appena due minuti di gioco, Brindisi passa già in vantaggio con il mediano di apertura di Bonaparte che va a finalizzare un'azione corale ben costruita e portata avanti da Konaté. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

