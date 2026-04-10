LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Seixas inizia il suo show

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026 in diretta, con il ciclista Seixas che ha dato il via a una fuga significativa. A circa metà percorso, Roglic ha cercato di avvicinarsi ai leader, mentre Lipowitz ha tentato nuovamente di scattare. La corsa è in pieno svolgimento e gli atleti stanno affrontando le salite e le discese del percorso.

17:01 Lipowitz tenta ancora una volta. La maglia gialla non cede di un millimetro. 16:58 Ben Healy stacca Soler, ma il gruppo dei migliori insegue a pochi metri. 16:55 Marc Soler ha vinto lo sprint intermedio di Eibar, al chilometro143,1. 16:49 La penultima difficoltà di giornata sarà Izua, salita di prima categoria di 3,6 chilometri al 9,9%. 16:40 Sono stati percorsi 3022 metri di dislivello sugli oltre 3800 previsti. 16:38 Raúl García Pierna della Movistar Team ha già percorso 2499 chilometri in questa stagione. 16:29 La prossima difficoltà da affrontare sarà la salita di Trabakua, terza categoria di 3,4 chilometri al 6,8%. 16:22 Ripreso Soler. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas inizia il suo show Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas impressionante, delude Tiberi LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas per una nuova stoccataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Seconda Tappa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas risponde a Lipowitz. Vauquelin in testa alla corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 La velocità media aggiornata è di 38,8 km/h. 15:16 Mancano cento chilometri alla fine della tappa. 15:13 ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it Il Giro dei Paesi Baschi ha perso anche Juan Ayuso: ora, a una tappa dalla fine della corsa, sembra che nessuno possa togliere la vittoria della classifica generale a Paul Seixas. Ma vediamo prima i dettagli della frazione odierna, la numero 5. - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, Alex Aranburu: “Non mi aspettavo l’attacco di Izagirre dietro di me. Quando l’ho visto, mi sono sorpreso” x.com