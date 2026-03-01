Giro di Sardegna 2026 la tappa di oggi Nuoro-Olbia | orari tv percorso favoriti Sarà volata?

Oggi si corre la quinta e ultima tappa del Giro di Sardegna 2026, con partenza da Nuoro e arrivo a Olbia. La frazione si svolge con orari specifici e sarà trasmessa in diretta televisiva. Il percorso attraversa diverse località dell’isola, e tra i favoriti ci sono alcuni dei principali atleti in gara. La tappa si concluderà con una volata o potrebbe emergere un'azione diversa.

Il Giro di Sardegna 2026 si appresta oggi a vivere la sua quinta ed ultima tappa. Domenica 1 marzo si terrà infatti la frazione che da Nuoro porterà sul traguardo di Olbia, incoronando il nuovo vincitore della 30esima edizione della corsa a tappe isolana. Ieri il grande protagonista è stato Filippo Zana, capace di trionfare in solitaria dopo un attacco nel finale. L'italiano della Soudal Quick-Step si è così portato in prima posizione nella classifica generale, mettendosi in una posizione più che avvantaggiata per aggiudicarsi il Giro. Dietro di lui, a 46" insegue il suo compagno di squadra Gianmarco Garofoli. Sembra ormai già delineata la classifica finale, visto il percorso non tortuoso dell'ultima frazione che terminerà probabilmente in volata.