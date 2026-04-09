Tra tre giorni si svolgerà la 123ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle classiche più rinomate del ciclismo. La corsa attraverserà diversi settori in pavé, noti per la loro difficoltà, e il percorso è stato preparato con attenzione. I ciclisti affronteranno numerose asperità lungo il tracciato, che attraversa le strade francesi. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della stagione ciclistica.

Tutto pronto per l’Inferno del Nord. Tra tre giorni spazio ad una delle gare più attese di tutta la stagione, sulle pietre francesi: la Parigi-Roubaix, giunta alla sua edizione numero 123. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso e tutti i tratti in pavé. PERCORSO PARIGI-ROUBAIX 2026. Partenza da Compiègne ed arrivo a Roubaix dopo 258,3 chilometri. Non cambia lo scenario con il percorso che è praticamente lo stesso delle ultime edizioni. Primi 95 chilometri completamente pianeggianti che verranno percorsi a velocità folli dai corridori. Poi si comincia: primo tratto di pietre da Troisvilles a Inchye da lì in poi non ci sarà un attimo di pausa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Parigi-Roubaix 2026: il percorso, i settori in pavé e le stellette di difficoltà

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Temi più discussi: Parigi - Roubaix 2026: percorso e programma dell’Inferno del Nord · Ciclismo su strada; Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tv; Tutti i settori in pavé con lunghezza e difficoltà: non solo Arenberg.

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Domenica 12 torna la Parigi-Roubaix, classica del ciclismo che, per la sua difficoltà viene chiamata “L’inferno del Nord”. Sul numero di Telesette in edicola la storia è dove vederla in tv #ciclismo #sport #parigiroubaix #inedicola #telesette - facebook.com facebook

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