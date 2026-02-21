Vuelta a Andalucia 2026 | colpaccio in volata di Tom Crabbe settimo Nicolò Buratti

Tom Crabbe ha conquistato una vittoria sorprendente nella quarta tappa della Vuelta a Andalucia 2026, terminata a Pozoblanco. Il belga ha sorpreso i favoriti in una volata ristretta, ottenendo così il suo secondo successo stagionale. La gara ha visto una sfida serrata tra i ciclisti più attesi, ma Crabbe ha saputo sfruttare al meglio la fase finale. La corsa continua con nuovi protagonisti pronti a muoversi nelle prossime tappe.

© Oasport.it - Vuelta a Andalucia 2026: colpaccio in volata di Tom Crabbe, settimo Nicolò Buratti

Altra volata ristretta alla Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2026. Quarta frazione che si è conclusa in quel di Pozoblanco: a trionfare a sorpresa è stato il belga Tom Crabbe che coglie il secondo successo stagionale (e della carriera) dopo quello ottenuto alla Etoile de Bessèges. Eccellente lo spunto veloce del classe 2005 della Team Flanders – Baloise che è riuscito a centro strada a beffare rivali di assoluto valore. Beffato nel testa a testa il norvegese Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility). Terza posizione per il transalpino Sandy Dujardin (TotalEnergies), poi Alex Aranburu (Cofidis) ed il vincitore della prima frazione Christophe Laporte (Team Visma Lease a Bike). 🔗 Leggi su Oasport.it Tom Crabbe trionfa in volata alla Vuelta a Andalucia, Nicolò Buratti settimoTom Crabbe ha conquistato la vittoria nella quarta tappa della Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol 2026, disputata su strade di Pozoblanco. Vuelta a Andalucia 2026, a Lopera volata vincente di Fretin. Buratti ancora in Top 10Milan Fretin della Cofidis ha conquistato la vittoria nella terza tappa della Vuelta a Andalucia, una volata di 180,9 km da Jaén a Lopera. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vuelta a Andalucia 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie); Vuelta Andalucía 2026: sarà di nuovo Tom Pidcock contro il blocco UAE?; Vuelta Andalucia 2026, quello che serve sapere; Vuelta a Andalucia 2026, prima tappa: volata vincente di Christophe Laporte. Vuelta a Andalucia 2026, Tom Crabbe si impone su Søren Wærenskjold – 7° Nicolo’ BurattiTom Crabbe la spunta nella quarta tappa della Vuelta a Andalucia 2026. Il belga ... msn.com Vuelta a Andalucia 2026, assolo nel finale di Ivan Romeo. Tappa e maglia per lo spagnoloIvan Romeo della Movistar Team s'impone nella seconda tappa della Vuelta a Andalucia, la Torrox-Otura di 138,5 chilometri. Lo spagnolo, dopo un'azione ... oasport.it Etoile de Bessèges-Tour du Gard 2026: L'olandese Mathieu Kockelmann vince in volata a Domessargues nella seconda tappa, Tom Crabbe resta al comando della classifica. Ordine d'arrivo 2^tappa, Saint-Gilles - Domessargues di 162.8km. 1^ Mathieu Kock - facebook.com facebook