Domani prende il via il Giro di Catalogna 2026, una delle tappe più attese del calendario ciclistico maschile. La startlist comprende alcuni tra i migliori atleti del circuito, tra cui Vingegaard ed Evenepoel, pronti a sfidarsi sulla lunga strada catalana. La corsa si svolge subito dopo la Milano-Sanremo, nel pieno della stagione delle grandi Classiche del Nord.

Non c’è un momento di pausa nel calendario del World Tour di ciclismo al maschile. Subito dopo la Milano-Sanremo e in attesa delle Classiche del Nord, spazio anche al Giro di Catalogna che scatterà domani. Sarà grande spettacolo vista la presenza di diversi corridori di qualità: la sfida più attesa è sicuramente quella tra Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist con tutti i partecipanti. STARTLIST GIRO DI CATALOGNA 2026. RED BULL-BORA-HANSGROHE 1 EVENEPOEL Remco 2 LIPOWITZ Florian 3 HINDLEY Jai 4 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe 5 DENZ Nico 6 CATTANEO Mattia 7 WANDAHL Frederik UAE TEAM EMIRATES XRG 11... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Catalogna 2026: la startlist e chi parteciperà. Sfida tra Vingegaard ed Evenepoel

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