Franco Pellizotti | Tiberi più adatto al Tour de France puntiamo ai primi 8 Conosciamo le qualità di Skerl

Franco Pellizotti, noto come il “Delfino di Bibione”, ha dichiarato che Tiberi è più adatto al Tour de France e che l’obiettivo è entrare tra i primi otto. Ha anche menzionato di conoscere le qualità di Skerl, senza ulteriori dettagli. Pellizotti è considerato uno degli scalatori italiani più affidabili della sua generazione.

Franco Pellizotti, soprannominato il “Delfino di Bibione”, è stato uno degli scalatori italiani più solidi e continui della sua generazione. In 18 anni di professionismo ha vestito le maglie di Alessio, Liquigas, Androni e Bahrain, costruendo una carriera fatta di piazzamenti importanti nei Grandi Giri, vittorie di tappa e di una grande affidabilità in salita. Tra i suoi risultati spiccano diversi piazzamenti di rilievo al Giro d’Italia, oltre al titolo di Campione d’Italia conquistato nel 2012 in Valsugana. Negli ultimi anni da corridore ha ricoperto un ruolo fondamentale anche come uomo squadra, diventando uno dei gregari più preziosi di Vincenzo Nibali, contribuendo ai suoi successi e ai podi nei Grandi Giri, oltre alle vittorie in Classiche Monumento come Lombardia e Sanremo. 🔗 Leggi su Oasport.it

