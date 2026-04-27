Giro di escort e cene di lusso per i calciatori interrogati oggi i quattro arrestati

Oggi sono iniziati gli interrogatori di garanzia dei quattro uomini arrestati nell’ambito di un’inchiesta della procura di Milano. L’indagine riguarda un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, coinvolgendo anche calciatori di serie A. Tra le accuse ci sono attività come l’organizzazione di cene di lusso e servizi di escort. I quattro sono stati portati davanti al giudice per chiarire la loro posizione.

Sono iniziati gli interrogatori di garanzia dei quattro arrestati nell'inchiesta della procura di Milano sul presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione per, tra le altre cose, calciatori anche della serie A. Le quattro persone coinvolte verranno ascoltate nel corso della.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Cene di lusso ed escort, i calciatori del giro potrebbero essere sentiti come testimoniPotrebbero essere sentiti come testimoni i calciatori presunti clienti della società di eventi Ma. Giro di escort di lusso a Milano: calciatori e imprenditori tra i clienti. Quattro arresti e 1,2 milioni sequestratiQuattro arresti e il sequestro preventivo di 1,2 milioni di euro: è il primo bilancio di un’inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milano, indagine su giro di escort con bonifici per 750mila euro. Tra i clienti 70 calciatori; Cene di lusso ed escort, i calciatori del giro potrebbero essere sentiti come testimoni; Giro di escort a Milano, trema la Serie A: calciatori e manager coinvolti; Giro di escort di lusso a Milano: arrestate 4 persone, tra i clienti imprenditori e calciatori. Giro di escort a Milano: festini in 26 locali, dai calciatori 450mila euro di bonificiDai fasti della terrazza panoramica di 'Ceresio7' fino alle cene a base di crudités di pesce e crostacei nella cucina della 'Langosteria Bistrot'. Poteva ... lapresse.it Inchiesta escort per calciatori, i quattro arrestati interrogati dalla gipSono iniziati, davanti alla gip di Milano Chiara Valori, gli interrogatori di garanzia dei quattro arrestati nell'inchiesta della Procura di Milano sul presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento ... ansa.it Giro d’Italia 2026, João Almeida verso la rinuncia! Problemi di salute per il portoghese x.com GIRO D’ITALIA: ALLEGHE SI PREPARA ALL’ARRIVO DI TAPPA Tappe bellunesi del Giro d’Italia, Giro-E e Giro Women Il 29 maggio Alleghe accoglie al traguardo di Piani di Pezzè l’arrivo della 19.a tappa del Giro d’Italia. Accanto alla Corsa Rosa, le due tap - facebook.com facebook