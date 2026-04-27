Giro dell’Appennino | Paletti vola a Genova e si prende la maglia bianca

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Paletti ha concluso la settima posizione alla 87ª edizione del Giro dell’Appennino, arrivando settimo nella volata a Genova. Con questa prestazione, il ciclista del Team Bardiani mantiene la leadership nella classifica del Trofeo delle Regioni, indossando ancora la maglia bianca. La gara si è svolta lungo il percorso dell’Appennino, con diversi tratti in salita e discese, e si è conclusa con la volata finale a Genova.

? Cosa sapere Luca Paletti arriva settimo all'87° Giro dell'Appennino dopo la volata a Genova.. Il corridore del Team Bardiani consolida la maglia bianca del Trofeo delle Regioni.. Luca Paletti conquista la settima posizione nell’87° Giro dell’Appennino dopo una volata decisiva a Genova, consolidando così la maglia bianca del Trofeo delle Regioni dopo i 196 chilometri di fatica partiti da Novi Ligure. Il percorso ligure, caratterizzato dalla dura ascesa alla Madonna della Guardia, ha il trionfo del trio formato da Crescioli, Pesenti e Pozzovivo, che sono saliti sul podio rispettivamente in primo, secondo e terzo posto. Nel gruppo degli inseguitori, il corridore del Team Bardiani Csf Vf Group ha segnato un risultato di rilievo per i giovani, arrivando settimo in classifica assoluta.🔗 Leggi su Ameve.eu

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