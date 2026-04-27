Giro dell’Appennino | Paletti vola a Genova e si prende la maglia bianca

Luca Paletti ha concluso la settima posizione alla 87ª edizione del Giro dell’Appennino, arrivando settimo nella volata a Genova. Con questa prestazione, il ciclista del Team Bardiani mantiene la leadership nella classifica del Trofeo delle Regioni, indossando ancora la maglia bianca. La gara si è svolta lungo il percorso dell’Appennino, con diversi tratti in salita e discese, e si è conclusa con la volata finale a Genova.

? Cosa sapere Luca Paletti arriva settimo all'87° Giro dell'Appennino dopo la volata a Genova.. Il corridore del Team Bardiani consolida la maglia bianca del Trofeo delle Regioni.. Luca Paletti conquista la settima posizione nell’87° Giro dell’Appennino dopo una volata decisiva a Genova, consolidando così la maglia bianca del Trofeo delle Regioni dopo i 196 chilometri di fatica partiti da Novi Ligure. Il percorso ligure, caratterizzato dalla dura ascesa alla Madonna della Guardia, ha il trionfo del trio formato da Crescioli, Pesenti e Pozzovivo, che sono saliti sul podio rispettivamente in primo, secondo e terzo posto. Nel gruppo degli inseguitori, il corridore del Team Bardiani Csf Vf Group ha segnato un risultato di rilievo per i giovani, arrivando settimo in classifica assoluta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro dell’Appennino: Paletti vola a Genova e si prende la maglia bianca Notizie correlate Tappa del Giro di Sardegna. Paletti si prende la maglia biancaLa terza tappa del Giro di Sardegna, da Cagliari a Tortoli, si è conclusa come da previsioni allo sprint del gruppo a giunto a ranghi compatti, con... Giro di Sardegna, Paletti Maglia biancaIl 21enne Luca Paletti ha indossato la maglia bianca di leader dei Giovani nella prima tappa del Giro della Sardegna, corsa a tappe che è ritornata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giro dell’Appennino, trionfo di Crescioli a Genova: primo successo da professionista; LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: Crescioli la spunta su Pesenti e l’eterno Pozzovivo; Giro dell’Appennino 2026, doppietta Polti VisitMalta: Ludovico Crescioli vince su Thomas Pesenti, terzo Domenico Pozzovivo; Bardiani CSF 7 Saber: la formazione per il Giro dell’Appennino. Ciclismo. Giro dell’Appennino, Paletti chiude settimoLuca Paletti dopo aver sfiorato il podio al Tour of the Alps ha colto la settima piazza nell’87° Giro dell’Appennino. La classica ligure che vanta un albo d’oro prestigioso ha preso il via da Novi Lig ... ilrestodelcarlino.it LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: Crescioli la spunta su Pesenti e l’eterno PozzovivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:24 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale del Giro dell'Appennino 2026. Grazie per aver seguito ... oasport.it L’ex presidente della Campania, 76 anni, trottola in giro per comizi - facebook.com facebook Three weeks. A thousand stories. One legend. It’s not just a race — it’s a story that changes every day, yet always speaks the same language: the language of dreams. It’s the Giro d’Italia. Don’t miss a single stage. Follow the Corsa Rosa on HBO Max. Tre x.com