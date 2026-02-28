Tappa del Giro di Sardegna Paletti si prende la maglia bianca

Durante la terza tappa del Giro di Sardegna, da Cagliari a Tortoli, il gruppo è arrivato compatto allo sprint finale. Rajovic, ciclista serbo, ha tagliato il traguardo per primo, superando di pochi centimetri Davide Donati, vincitore della tappa precedente. Con questa vittoria, Paletti si è aggiudicato la maglia bianca, mentre il percorso si è concluso senza ulteriori incidenti o sorprese.

La terza tappa del Giro di Sardegna, da Cagliari a Tortoli, si è conclusa come da previsioni allo sprint del gruppo a giunto a ranghi compatti, con la vittoria a sorpresa del serbo Rajovic che ha superato di pochi centimetri il vincitore della seconda frazione, Davide Donati. E’ stata una volata a ranghi ristretti, che ha costretto la giuria a rivedere l’arrivo ritardando la premiazione della maglia bianca. Comunque per la differenza piazzamenti, ieri Luca Paletti, dopo aver condotto lo sprint al velocista del Team Bardiani Enrico Zanoncello, giunto ai piedi del podio, ha riconquistato la maglia bianca di leader dei Giovani, salendo al 6° posto nella classifica generale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tappa del Giro di Sardegna. Paletti si prende la maglia bianca Giro di Sardegna, Paletti Maglia biancaIl 21enne Luca Paletti ha indossato la maglia bianca di leader dei Giovani nella prima tappa del Giro della Sardegna, corsa a tappe che è ritornata... Leggi anche: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Davide Donati si prende lo sprint di Carbonia Altri aggiornamenti su Tappa del Giro. Temi più discussi: Cinque tappe, mille passioni: il Giro di Sardegna 2026 nel cuore del tennis; Giro della Sardegna, venerdì 27 febbraio la terza tappa in partenza da Cagliari; Ciclismo Giro Sardegna 2026, 1º tappa Castelsardo-Bosa mercoledì 25 febbraio: percorso, altimetria, orari, diretta tv; Giro di Sardegna, Donati non concede il bis: terza tappa a Rajovic. Giro di Sardegna 2026, la tappa di oggi Arbatax-Nuoro: orari, tv, percorso, favoritiIl Giro di Sardegna, corsa giunta alla trentesima edizione, è arrivato al momento della verità. I favoriti devono uscire allo scoperto in quello che sarà ... oasport.it Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi Cagliari-Tortolì: orari, tv, percorso, favoritiOggi, venerdì 27 febbraio, si corre la terza tappa del Giro di Sardegna 2026. I protagonisti della competizione sarda si cimenteranno in un percorso lungo ... oasport.it Taccone e Cireddu al comando della terza tappa del Giro di Sardegna. Situazione tranquilla, il gruppo controlla per una possibile, probabile volata. - facebook.com facebook In occasione della partenza della terza tappa del Giro di Sardegna in programma il 27 febbraio, previste limitazioni alla circolazione stradale nella zona di piazza dei Centomila giovedì 26 e venerdì 27. x.com