La nostra avventura tra i bus | Il Giro del Mondo in 80 morsi

Alle 16:30, il gruppo si prepara per la partenza con zaini in spalla e un rapido controllo dei biglietti del bus, con 15 euro nel taschino. La scena si svolge in un punto di partenza dove i partecipanti si riuniscono prima di partire per il loro viaggio intitolato

Ore 16:30 – Blocco di Partenza Zaino in spalla e controllo rapido: biglietto del bus e 15 euro nel taschino. Parto dalla periferia Nord. Mia madre urla dal balcone: "Metti il casco se prendi il bike-sharing!". Ma oggi scelgo il mezzo pubblico. Cammino verso la fermata prestando attenzione ai passaggi pedonali: molti automobilisti corrono, meglio non dare per scontato che si fermino. La missione? La " Sagra dei Sapori Lontani ". Ore 17:15 – Ingorgo e Sicurezza Il bus 42 è un forno. Siamo schiacciati come sardine. L’autista deve frenare bruscamente perché un’auto ha tagliato la strada invadendo la corsia preferenziale. Mi aggrappo forte ai sostegni: la sicurezza a bordo passa anche da qui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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