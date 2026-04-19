Giro di Romandia 2026 | percorso tappe e dove vederlo

Dal 28 aprile al 3 maggio si svolgerà la 79ª edizione del Giro di Romandia, una corsa ciclistica che attraversa la regione orientale della Svizzera. La competizione durerà sei giorni e comprende diverse tappe che si snoderanno tra città e paesaggi della zona. La gara coinvolge numerosi ciclisti professionisti e sarà trasmessa su vari canali televisivi e piattaforme online.

Dal 28 aprile al 3 maggio è in programma il Giro di Romandia 2026, giunto alla 79esima edizione, che attraverserà la Svizzera orientale. La corsa elvetica è caratterizzata da sei tappe, compreso un prologo, per un totale di 853,8 km, con un dislivello pari a 14183 metri. Scopriamo il percorso nei dettagli e le relative frazioni. GIRO DI ROMANDIA 2026: IL PERCORSO Si inizierà con un prologo sulle strade di Villars-sur-Glane, una brevissima cronometro individuale di 3.2 km. La prima tappa in linea si svolge in un circuito nei dintorni di Martigny, per un totale di 171,2 km, che prevede l’impegnativa salita di Ovronaz, che termina a 34 km dall’arrivo ed è seguita da una lunga discesa e 20 km in pianura E’ più mossa la successiva, la Rue-Vucherens, costruita all’interno di un circuito.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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