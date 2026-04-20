Nella corsa alle elezioni in Bulgaria, il candidato con posizioni euroscettiche e filo-russe si avvicina alla vittoria, secondo i dati provvisori con circa il 65% di voti scrutinati. Se i risultati saranno confermati, potrebbe ottenere un risultato significativo nelle urne. La campagna elettorale ha visto confronti tra candidati con opinioni diverse sull’Unione Europea e la Russia, mentre lo spoglio continua a delineare i potenziali esiti del voto.

L’ex presidente divenuto tribuno contro la corruzione, considerato filo-russo e anche euroscettico, Rumen Radev, verso la vittoria in Bulgaria Sull’Ucraina Radev, ex comandante dell’aeronautica militare, pare assai cauto: sì, “la Russia è un aggressore”, ha sempre ammesso, ma la questione va risolta “non con le armi ma con la diplomazia”. Nei giorni scorsi è stato più chiaro e categorico: “Non si deve prestare aiuto militare e finanziario all’Ucraina. Non sono filorusso, ho una posizione filobulgara, cioè realistica. Su Kiev, si stanno prendendo decisioni avventate, che non tengono conto delle conseguenze. Questo sta portando la Bulgaria e l’Ue verso una crisi”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bulgaria: Radev euroscettico e filorusso verso il trionfo

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