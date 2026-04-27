Giovanni Scifoni chiude la stagione del Teatro Salieri con Fra’ - San Francesco la Superstar del Medioevo

Una chiusura che è insieme punto d’arrivo e rilancio. La Stagione 2025–2026 del Teatro Salieri si conclude con il sold out di Giovanni Scifoni, protagonista di uno degli spettacoli più attesi del cartellone. Mercoledì 29 aprile, ore 20.45, Fra’ - San Francesco, la Superstar del Medioevo porta sul.🔗 Leggi su Veronasera.it

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