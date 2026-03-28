Giovanni Scifoni arriva al Donizetti | Il ‘mio’ Francesco è la superstar del Medioevo

Un attore interpreta il personaggio di Francesco in una produzione teatrale presso il teatro Donizetti. Durante la presentazione, ha dichiarato che Francesco era il performer più noto del Medioevo e il personaggio più celebre del suo tempo, menzionando che il suo nome era conosciuto in tutto il mondo conosciuto fino a quel periodo.

“Il ‘mio’ Francesco è il più grande performer della sua epoca, il personaggio più famoso del tempo in cui ha vissuto: chiunque parlava di lui nel mondo, almeno nel mondo conosciuto sino a quel periodo”. Così l’attore e drammaturgo Giovanni Scifoni illustra lo spettacolo “Fra’: San Francesco la superstar del Medioevo”, che lo vedrà protagonista al Teatro Donizetti, a Bergamo, mercoledì 1° aprile alle 20.30. Scifoni, già apprezzato dal pubblico a teatro e in tante serie televisive come “L’onore e il rispetto”, “Don Matteo”, “Il peccato e la vergogna”, “Un medico in famiglia”, “Un passo dal cielo”, “Viola come il mare”, “Doc – Nelle tue mani” e... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Giovanni Scifoni: vi racconto il mio San FrancescoNel 2026 ricorrono gli Ottocento anni dalla morte del Santo probabilmente più amato al mondo: San Francesco. “Fra’ San Francesco: la superstar del Medioevo” — il sacro che diventa spettacolo, senza perdere l’animaC’è qualcosa di sorprendentemente contemporaneo nel modo in cui Giovanni Scifoni porta in scena San Francesco. Tutti gli aggiornamenti su Giovanni Scifoni Temi più discussi: Giovanni Scifoni arriva al Donizetti: Il ‘mio’ Francesco è la superstar del Medioevo; Giovanni Scifoni protagonista nell'isola con Fra' dedicato al santo di Assisi; Giovanni Scifoni: vi racconto il mio San Francesco; Intervista a Giovanni Scifoni. Giovanni Scifoni arriva al Donizetti: Il ‘mio’ Francesco è la superstar del MedioevoLo spettacolo andrà in scena mercoledì 1° aprile: l’attore, già apprezzato dal pubblico a teatro e in tante serie televisive, vestirà i panni del protagonista. bergamonews.it Giovanni Scifoni protagonista nell'isola con Fra' dedicato al santo di AssisiNell'ottavo centenario della scomparsa del santo di Assisi, Giovanni Scifoni si confronta con la figura carismatica del mistico e poeta in Fra' / San Francesco, la superstar del Medioevo. (ANSA) ... ansa.it Un viaggio tra teatro, musica e fede con “Fra’ / San Francesco, la superstar del Medioevo” di Giovanni Scifoni. In scena a Olbia il 27 marzo, a Meana Sardo il 28 e ad Alghero il 29 marzo per la Stagione di Prosa 2025-2026 del Cedac Sardegna. Un ritratto so - facebook.com facebook