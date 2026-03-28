Al Donizetti in scena Fra’ San Francesco la superstar del medioevo

Mercoledì 1° aprile alle 20.30 si terrà al Teatro Donizetti di Bergamo lo spettacolo “FRA’. San Francesco, la superstar del medioevo”, scritto e interpretato da Giovanni Scifoni. L’evento propone una rappresentazione teatrale dedicata alla figura di San Francesco, con un coinvolgimento diretto dell’attore. La produzione è inserita nel calendario della stagione teatrale della struttura.

Mercoledì 1° aprile, alle 20.30, al Teatro Donizetti di Bergamo è in programma lo spettacolo “FRA’. San Francesco, la superstar del medioevo” di e con Giovanni Scifoni. Uno spettacolo ironico e visionario su San Francesco: tra arte, follia creativa e musica antica. Un racconto che unisce comicità, fragilità e mistero. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del teatro Donizetti o su vivaticket.it La biglietteria è aperta al pubblico da martedì a sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00 La domenica e festivi, nei giorni di spettacolo, la biglietteria è aperta a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. In concomitanza degli spettacoli serali vi è un prolungamento degli orari fino a inizio spettacolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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