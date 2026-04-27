Giovani pompieri crescono | prima uscita ufficiale per il Gruppo Allievi di Desenzano

Oggi si è svolta la prima uscita ufficiale del Gruppo Allievi Volontari dei vigili del fuoco di Desenzano, partecipando alle celebrazioni del 25 Aprile organizzate dal Comune. I giovani volontari hanno preso parte alla cerimonia, che ha coinvolto la comunità locale e ha visto la loro presenza tra i partecipanti. L’evento ha segnato l’ingresso ufficiale del nuovo gruppo nel calendario delle attività comunali.

Prima uscita ufficiale per il Gruppo Allievi Volontari dei vigili del fuoco di Desenzano, che ha preso parte alle celebrazioni del 25 Aprile organizzate dal Comune. Un debutto pubblico che non è passato inosservato: in campo c’erano 13 ragazze e ragazzi, accompagnati dagli istruttori e da una.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Marvel’s Wolverine, Insomniac Games annuncia la data di uscita ufficiale, l’esclusiva PS5 uscirà prima del previstoInsomniac Games e PlayStation hanno annunciato ufficialmente la data di uscita di Marvel’s Wolverine: l’attesa esclusiva PS5 arriverà il 15 settembre... Nazionali, prima uscita per i giovani bianconeri: risultati e protagonistiSono cinque i giovani della Juventus U20 impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali.