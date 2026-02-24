Marvel’s Wolverine Insomniac Games annuncia la data di uscita ufficiale l’esclusiva PS5 uscirà prima del previsto

Insomniac Games annuncia che Marvel’s Wolverine uscirà il 15 settembre 2026, sorprendendo gli appassionati con una data anticipata. La decisione di lanciare il gioco prima del previsto deriva dalla voglia di offrire ai giocatori un’esperienza completa in anticipo. La conferma arriva direttamente dal team di sviluppo, che ha condiviso dettagli sulla produzione e sui contenuti. La notizia genera entusiasmo tra i fan in attesa di scoprire le novità del titolo.

Insomniac Games e PlayStation hanno annunciato ufficialmente la data di uscita di Marvel’s Wolverine: l’attesa esclusiva PS5 arriverà il 15 settembre 2026, prima di quanto molti osservatori si aspettassero. La notizia colloca il titolo in una finestra strategica particolarmente significativa, a soli due mesi dal debutto di GTA6. Dopo quasi cinque anni dall’annuncio iniziale e con il primo gameplay mostrato solo lo scorso settembre, il progetto entra ora nella sua fase decisiva. Per Sony si tratta del titolo first-party più importante attualmente in calendario per il 2026. L’operazione conferma la volontà di presidiare l’autunno con un’esclusiva di grande richiamo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Marvel’s Wolverine, una battuta di Insomniac sembra confermare la presenza di DaredevilInsomniac Games ha pubblicato un’immagine di Marvel’s Wolverine con una battuta semplice, ma che ha scatenato subito le voci sulla possibile presenza di Daredevil nel gioco.

Leggi anche: Replaced, il nuovo trailer gameplay annuncia la data di uscita del gioco, un’esclusiva Xbox

Marvel’s Wolverine Gameplay Trailer Reaction