Nazionali prima uscita per i giovani bianconeri | risultati e protagonisti

Cinque giovani calciatori della Juventus Under 20 sono attualmente impegnati con le rispettive selezioni nazionali. Tra questi, con l’Italia U19 c’è Francesco Verde, mentre con l’Italia U18 è stato convocato Benit Borasio. Queste sono le prime uscite ufficiali per i giovani bianconeri con la maglia delle nazionali in questa stagione.

Sono cinque i giovani della Juventus U20 impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali. Con Italia U19 c’è Francesco Verde, mentre con l’U18 è stato convocato Benit Borasio. Spazio internazionale anche per Wout Gilen, protagonista con il Belgio U18, e per Raffaele Huli e Arman Durmisi, impegnati con l’Albania U19. Della Next Gen sono tre i convocatati con le rispettive Nazionali: Giacomo Faticanti con l’Italia U21, David Puczka con l’Austria U21 e Adin Licina per la Germania U19. Italia U21: poker alla Macedonia del Nord. L’Italia U21 supera senza difficoltà la Macedonia del Nord, imponendosi per 4-0 a Empoli e agganciando momentaneamente la Polonia in vetta al girone di qualificazione agli Europei 2027. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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