Sabato mattina, nel quartiere delle Fucine a Rovereto, un gruppo di 28 volontari si è riunito per una pulizia collettiva delle aree vicino al campo sportivo. In meno di due ore, sono stati raccolti circa 58 chili di rifiuti, contribuendo a migliorare l’aspetto del quartiere. L’iniziativa ha visto giovani impegnati con sacchi pieni e tanta buona volontà, dimostrando un impegno diretto contro il degrado locale.

A Rovereto il degrado si combatte con i guanti e la buona volontà. Sabato mattina, nel quartiere delle Fucine, 28 volontari sono scesi in campo per ripulire le aree attorno al campo sportivo, raccogliendo in meno di due ore ben 58 chili di rifiuti. Un’azione concreta, nata dal basso, che racconta.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: ’Litorale pulito’, decine di volontari impegnati a Macchiatonda

Roma: controlli nel quartiere Aurelio contro illegalita’ e degrado, 5 arresti e 5 denunceDal pomeriggio di ieri e fino a tarda serata, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno attuato un servizio coordinato di controllo del...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Giovani impegnati contro il degrado, sacchi pieni e quartiere pulito; La generazione dell'adultità sospesa: così i giovani (più colti e impegnati) rinviano le scelte; News minibasket #20 – Nuove sfide per giovani bianconeri; Premio Bertacco a giovani impegnati nel sociale, candidature entro il 15 maggio.

Gli europei entreranno a fianco di Trump nella guerra contro il terrorismo iraniano? I giovani e la politica votano NoTanti anni fa, quando militavo nel partito radicale di Pannella, eravamo convinti che i giovani fossero l’unica forza capace di proporre nuovi ritmi e nuove regole all’umanità, di stimolare energie ... blitzquotidiano.it

Trenta giovani difficili impegnati nei percorsi contro la violenzaPer i minori difficili, giovani che hanno commesso reati, come atti di violenza, bullismo o rapine, una via di uscita è offerta dai laboratori del centro servizi formazione di via Riviera: sono una ... laprovinciapavese.gelocal.it

Tanti giovani impegnati stamattina nelle varie attività de “La Domenica Sportiva”. Il bello dello sport tra le strade di Atripalda. - facebook.com facebook

La generazione dell'«adultità sospesa»: così i giovani (più colti e impegnati) rinviano le scelte x.com