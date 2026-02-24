’Litorale pulito’ decine di volontari impegnati a Macchiatonda

Decine di volontari hanno partecipato alla pulizia della spiaggia di Macchiatonda, attirati dall’iniziativa “Litorale pulito”. La causa è stata la crescente quantità di rifiuti che deturpano il tratto di costa, spingendo la comunità a intervenire con entusiasmo. Durante la giornata, si sono raccolti diversi sacchi di plastica e rifiuti abbandonati, dimostrando un forte senso di responsabilità. La spiaggia si appresta a tornare più pulita, grazie all’impegno di tutti.

© Lanazione.it - ’Litorale pulito’, decine di volontari impegnati a Macchiatonda

’Litorale pulito’, la comunità capalbiese ha pulito la spiaggia. Tanta partecipazione alla seconda battuta di raccolta dei rifiuti di domenica scorsa, tenutasi a Macchiatonda. In molti hanno partecipato al secondo appuntamento di ’ Litorale pulito ’, l’iniziativa promossa da Fondazione Capalbio, Sporting club Capalbio, Marevivo, Tortuga surf school e dall’Amministrazione comunale. "Un bell’esempio di comunità che fa rete per il bene di tutti – ha commentato il sindaco Gianfranco Chelini –. Vedere così tante persone che, a titolo volontario, raccolgono i rifiuti per tutelare e valorizzare l’ambiente è un segnale di grande rispetto e amore per il proprio territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it Olimpiadi, oltre 2mila volontari impegnati nella cerimonia di aperturaQuesta sera allo stadio San Siro si accendono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Plemmirio, volontari ripuliscono l’area protetta dopo la tempesta: Green Challenge per un futuro più pulito.Sabato 7 febbraio, un gruppo di volontari si è messo in azione al Plemmirio, l’area marina protetta vicino a Siracusa.