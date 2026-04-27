Giovane padre e celebre chef | muore nel sonno a 41 anni

Un giovane padre e chef noto è stato trovato senza vita nella sua casa di Riva del Garda, alla vigilia del 25 aprile. Si tratta di Ilzon Selmani, di 41 anni, deceduto probabilmente a causa di un infarto durante il sonno. La notizia ha suscitato sorpresa tra familiari e amici, mentre le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause del decesso.

Lo hanno trovato senza vita nella sua abitazione di Riva del Garda, alla vigilia del 25 aprile: Ilzon Selmani, 41 anni, è morto nel sonno probabilmente a causa di un infarto. I primi accertamenti medico-legali avrebbero confermato il decesso per cause naturali: originario di Gostivar, Macedonia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

L’incendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi

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Il giovane viaggiava insieme al padre, un uomo di 46 anni, quando per cause ancora in fase di accertamento i due mezzi si sono urtati mentre procedevano nella stessa direzione. - facebook.com facebook