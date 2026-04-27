Giovane di 25 anni agli arresti domiciliari con cocaina e bilancino | un’altra storia di droga

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Pimonte mentre si trovava agli arresti domiciliari. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati cocaina e un bilancino di precisione. L’intervento è avvenuto a seguito di controlli delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato la sostanza stupefacente. Il giovane è stato quindi sottoposto a custodia cautelare in carcere, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato 25 aprile 2026, i carabinieri della stazione di Pimonte hanno arrestato un giovane di 25 anni, A. A., noto alle forze dell’ordine per precedenti problemi legati alla droga. Il giovane è stato sorpreso durante un controllo di routine, mentre si trovava in un’area frequentata dai giovani. I militari, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di approfondire il controllo. Durante l’ispezione, i carabinieri hanno scoperto che il ragazzo era in possesso di circa 3 grammi di cocaina, insieme a materiale destinato al confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Giovane di 25 anni agli arresti domiciliari con cocaina e bilancino: un’altra storia di droga. Notizie correlate Rapine a un invalido e a un clochard. Giovane agli arresti domiciliariNel mirino di quel gruppo di giovani c’erano finiti un clochard che stava camminando verso il centro. Arrestato 49enne a Caivano: spacciava cocaina nonostante fosse agli arresti domiciliari.Arrestato 49enne a Caivano: spacciava cocaina nonostante fosse agli arresti domiciliari. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ragazzo di 25 anni ucciso a Pavia, tre giovani in questura; Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggio; Ragazzo di 25 anni ucciso in un parcheggio a Pavia: accoltellato mentre stava recuperando l’auto; Ragazzo di 25 anni ucciso in un parcheggio: indagini in corso - L'Unione Sarda.it. Salerno, dolore a Matierno: trovato senza vita un giovane di 25 anniStampa Si è svegliata nel dolore e nell’incredulità la comunità di Matierno per la scomparsa di Fabio Iavarone, giovane di 25 anni, trovato senza vita nel suo letto nella mattinata di domenica. Il rag ... salernonotizie.it Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serataUn ragazzo di 25 anni è stato ucciso a coltellate a notte fonda in un parcheggio di Pavia. L'omicidio si è verificato al culmine di un litigio ... virgilio.it Le analisi della perita di parte non hanno convinto i giudici che hanno condannato la giovane di Traversetolo a 24 anni e 3 mesi. Ma per l'esperta Roberta Bruzzone non basta: ecco perché - facebook.com facebook L’ex fidanzato della giovane di Strozza uccisa a Milano ha chiesto nella mattinata di lunedì 27 aprile di essere ascoltato dal pm. x.com