Arrestato 49enne a Caivano | spacciava cocaina nonostante fosse agli arresti domiciliari

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Caivano per aver spacciato cocaina nonostante fosse agli arresti domiciliari. L'operazione è stata condotta dalle forze dell'ordine che hanno scoperto l’attività illecita durante controlli di routine. La droga è stata sequestrata e l’uomo portato in caserma per le procedure di rito. L’arresto segue recenti accertamenti sulla sua condotta.

Arresto di un 49enne a Caivano per Spaccio di Cocaina. Un'operazione decisiva da parte dei carabinieri della compagnia di Caivano ha portato all'arresto di un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno effettuato un controllo presso l'abitazione dell'individuo, in particolar modo per verificare il rispetto delle misure cautelari a cui era sottoposto, ossia gli arresti domiciliari. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno fatto importanti scoperte. All'interno dell'appartamento, sono stati rinvenuti circa 19 grammi di cocaina, pronti per la vendita.