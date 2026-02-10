Rapine a un invalido e a un clochard Giovane agli arresti domiciliari

Tre giovani sono finiti sotto indagine dopo aver rapinato un clochard e un uomo invalido. Gli episodi sono avvenuti negli ultimi giorni, e uno di loro è stato già messo agli arresti domiciliari. La vittima, un clochard che stava andando verso il centro, è stata presa di mira insieme a un invalido. La polizia sta lavorando per identificare gli altri responsabili e ricostruire le dinamiche di quanto accaduto.

Nel mirino di quel gruppo di giovani c’erano finiti un clochard che stava camminando verso il centro. Due ragazzi che stavano tranquillamente pedalando. E soprattutto un disabile civile al quale avevano pure tentato di ribaltare la carrozzina peraltro filmando tutta la rapina per poi vantarsene. Nella lista stilata dai carabinieri, figurano pure un furto in un supermercato per un totale complessivo di cinque fatti differenti. Due scie criminali quelle messe a segno le notti tra il 3 e il 4 agosto e l’8 e il 9 agosto scorso a Cervia approdate a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Federica Lipovscek su richiesta del pm Monica Gargiulo per un 18enne finora incensurato, residente nel Cervese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapine a un invalido e a un clochard. Giovane agli arresti domiciliari Approfondimenti su Rapine Clochard Quattro rapine per oltre duecentomila euro, ai domiciliari giovane di Giugliano Un giovane di Giugliano è finito agli arresti domiciliari dopo aver messo a segno quattro rapine che hanno fruttato oltre 200mila euro. Il figlio del rapinatore agli arresti domiciliari Rayan Massa, il figlio di Adamo Massa, è stato messo agli arresti domiciliari. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. "Il 50% delle rapine sono fatte da stranieri irregolari" @Capezzone a #Mattino5 facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.